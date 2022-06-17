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Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Avcılar'da, metruk binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, zemin kattan bodrum kata düşerek yaralandı.

Avcılar'da, metruk binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, zemin kattan bodrum kata düşerek yaralandı. Kurtarılan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Manhallesi Türkmen Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeride yoğun duman olması nedeniyle yangına müdahale etmeye çalışan Alişan Teber isimli itfaiye eri, dengesini kaybederek zemin kattan bodrum katına düşerek yaralandı. Bunun üzerine olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumanların yoğun olduğu bölgeye düşen itfaiye eri için arkadaşları seferber oldu. Bir süre sonra kurtarılan Teber, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan görgü tanığı Engin Kemer, isimli vatandaş, "Yangın çıktı, itfaiye erimiz zehirlendi. Orada merdivende yokmuş. Şuan hastaneye kaldırdılar, üzgünüz. Yangına müdahale ederken oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşpala Avcılar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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