Avcılar'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı İstanbul Avcılar'da metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, yüksekten düşerek yaralandı. İstanbul Avcılar'da metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, yüksekten düşerek yaralandı. Gümüşpala Mahallesi Türkmen Sokak'ta 3 katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, dengesini kaybederek zemin kattan bodruma düştü. İtfaiye eri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Metruk binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, yaralı itfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. AA / Abdülkerim Güzel - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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