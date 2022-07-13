Yangına desteğe giden itfaiye aracı devrildi Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı. Muğla'nın Datça ilçesindeki yangına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine giden itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi. Kazada herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. Devrilen itfaiye aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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