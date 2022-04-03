Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kavaklık alan yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kavaklık alan yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Emirdağ ilçesi Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan yakınlarından dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

Yangın zamanında müdahaleyle kavak ağaçlarına sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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