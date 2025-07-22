Yangın Soruşturmasında Yapı Denetim Şirketi Sahibi Tutuklandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda başlatılan soruşturmada, yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı. Yangının şaft kısmında kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmaması ve yönetmeliklere aykırı kaplama nedeniyle hızla yayıldığı belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K'nin gözaltına alınmasına karar verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde 26 katlı binada çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan incelemede yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporları doğrultusunda yangında kusurlu oldukları değerlendirilen şüphelilerden yapı müteahhitleri B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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