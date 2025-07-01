Yangın Korkusu: Depremden Sonra İkinci Yıkım Tehlikesi

Yangın Korkusu: Depremden Sonra İkinci Yıkım Tehlikesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremde evi yıkılan Serap Köse, bir yangının eve ulaşmasını engelleyen ekipler için minnettar olduğunu belirtti. Yangın, evine metreler kala kontrol altına alındı. Ekipler, 16 ilden gelen destekle yangınla mücadele etti.

Hatay'da depremde evi yıkılan Serap Köse, alevler yuvasına metreler kala kontrol altına alınınca, "Deprem anında evim yıkılmıştı, bu yangın evimize ulaşsaydı ikinci yıkım olacaktı" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Hatay'da 32 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Serinyol Mahallesi'nde alevler evine metreler kala kontrol altına alınan Serap Köse, yaşadığı duygu dolu anları anlattı.

"Emeği geçenlerden Allah binlerce kez razı olsun"

Daha önce depremde evi yıkılan Serap Köse, "Yangın önce uzaktan fark edildi, rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birden bire evimize yaklaştı. Binlerce kez Rabbim razı olsun, askerimizden, polisimizden, itfaiye erlerimizden ve ekiplerimizden. Hepsine çok çok teşekkür ederim, çok minnettarız. Yaşadığımız anlatılmaz, zor anlar yaşadık. İnsan hatırladıkça kötü oluyor, anlattıkça yaşamış gibi oluyorum. Deprem anında evim yıkılmıştı, bu yangın evimize ulaşsaydı ikinci yıkım olacaktı. Onun şokuyla çok etkilendik. Şu an bile o duyguyu yaşıyorum. Emeği geçenlerden Allah binlerce kez razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında

Alevlerle mücadele sürüyor! 3 şehrimizden sevindiren haber geldi
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.