Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken hastane önünde hareketlilik yaşandığı dakikalarda kaydedilen bir görüntü tepkilerin yükselmesine neden oldu.

TIRIN DORSESİNDE TEŞHİS EDİLDİLER

Hastanenin morgunda yer kalmadığı gerekçesiyle yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bölgeye sevk edilen bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde yakınları tarafından teşhis edilip teslim alındı.

TEPKİLER YÜKSELİNCE OPERASYON ÇEKİLDİ

O esnada tırın üzerindeki kızarmış tavuk görselleri vatandaşların büyük tepkisini çekti. Görüntüleri hesapları üzerinden paylaşan yüzlerce kullanıcının tepki mesajları sonrası ekipler gece saatlerinde tırın üzerindeki görseli brandalarla kapattı.