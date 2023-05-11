Yangın çıkan evde tüp patladı: 1 ağır yaralı

Yangın sonrası yükselen alevler diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü

KARABÜK - Karabük'te 2 katlı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kurtuluş Mahallesi Hanımeli sokakta Murat Dursun'a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, Jale D.çay suyu için ocağı yaktığı anda mutfak tüpündeki kaçaktan dolayı bir anda da bir anda parlayarak alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan yaşlı kadın bir anda alevlerin arasında kalarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşlı kadın kendini güçlükle dışarı attığı sırada mutfak tüpünün patlaması sonucu alevler tüm evi sardı. Patlama sesini ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar sonrası Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği binaya hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ağır yaralanan Jale D. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.