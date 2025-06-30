Yangın Bölgesine Dönerek Arılarını Kurtarmaya Çalıştı

Yangın Bölgesine Dönerek Arılarını Kurtarmaya Çalıştı
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Hatay'da orman yangınında evlerini tahliye eden İhsan Nizamoğlu, arılarını kurtarmak için yangın bölgesine geri döndü. Yangın nedeniyle birçok vatandaş evlerinden tahliye edilirken, jandarma ekipleri de bölgedeki vatandaşların sağlık durumlarını kontrol etti.

Hatay'da meydana gelen orman yangınında evi tahliye edilen vatandaş, arılarını kurtarmak için yangın bölgesine geldi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle birçok vatandaş tahliye edildi. Yangın nedeniyle evinden tahliye edilen İhsan Nizamoğlu yangın bölgesinde bulunan arılarını kurtarmak için bölgeye geldi.

Yangın bölgesindeki evinde arılarının olduğunu söyleyen İhsan Nizamoğlu, "Evim yukarda yangın olduğu yerdeki tepede. Benim burada arılarım var yangın çok büyük, evlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Arıları kurtarmaya geldim" dedi.

Öte yandan jandarma ekipleri köyde bulunan vatandaşların sağlık durumu ve ihtiyaçlarını kontrol etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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