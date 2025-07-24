Yangın bölgesi havadan görüntülendi

Yangın bölgesi havadan görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yanan ormanlık alan ve alevler havadan görüntülendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yanan ormanlık alan ve alevler havadan görüntülendi.

14 kişinin yaralandığı, 10 kişinin şehit olduğu yangında alevler ilerlemeye devam ediyor. Alevlerin sıçradığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü ve Döğer beldesi sınırları arasında kalan ormanlık alanda, yangın devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan sürekli müdahale ediyor. Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın kapladığı yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Yangının zarar verdiği ormanlık alanda ise yüzlerce ağacın yanmış hali görenlerin içini sızlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.