Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yanan ormanlık alan ve alevler havadan görüntülendi.

14 kişinin yaralandığı, 10 kişinin şehit olduğu yangında alevler ilerlemeye devam ediyor. Alevlerin sıçradığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü ve Döğer beldesi sınırları arasında kalan ormanlık alanda, yangın devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan sürekli müdahale ediyor. Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın kapladığı yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Yangının zarar verdiği ormanlık alanda ise yüzlerce ağacın yanmış hali görenlerin içini sızlattı. - AFYONKARAHİSAR