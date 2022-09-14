Yangın bir mahalleyi sokağa döktü Alevlerin tehdit ettiği mahallede tedirgin bekleyiş sürüyor Yangın bölgesine yakın bölgedeki bazı evler tahliye edildi Muğla'nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi'nde çıkan, rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekip sevk edilirken,...

Yangın bir mahalleyi sokağa döktü

Alevlerin tehdit ettiği mahallede tedirgin bekleyiş sürüyor

Yangın bölgesine yakın bölgedeki bazı evler tahliye edildi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi'nde çıkan, rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlerin tehdit ettiği ve muhtarlığın uyarıda bulunduğu Ataköy Mahalellesi'nde vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi'ndeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Ataköy Mahallesinde vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor

Bölgeye yakın konumda bulunan ve mahalleyi tehdit etmeye başlayan alevler sonrası muhtarlık tarafından vatandaşlara su tankerlerini doldurması ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu. Mahalle sakinlerinin gecenin sessizliğini sona erdiren yangınla birlikte evlerinden çıkarak bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bazı evlerin ve turistik işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi.