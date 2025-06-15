Yangın Acısı: İtfaiye Eri Yaşlı Kadını Teselli Etti

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Yangın Acısı: İtfaiye Eri Yaşlı Kadını Teselli Etti
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Edirne'de kardeşinin evi yanan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından teselli edildi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Kardeşinin evi yanan yaşlı kadını, itfaiye eri sarılarak teselli etti

EDİRNE - Edirne'de kardeşinin evinin yandığını görünce gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri sarılarak teselli etti.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde bir dairede yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kardeşinin evinin yandığını gören Melek Balkan gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman fenalaşan kadına itfaiye ekipleri şefkat eli uzattı. Bir yandan yangını söndüren ekipler bir diğer yandan da kadına sarılarak teselli edip moral verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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