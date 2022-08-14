Yanan yayla evini vatandaşlar söndürdü Adana'da yanan bir yayla evi vatandaşlar tarafından söndürüldü. Adana'da yanan bir yayla evi vatandaşlar tarafından söndürüldü. Feke ilçesine bağlı Yedigöz Yaylasında Cumali Yerlikaya'ya ait evin çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden yayla sakinleri yangını söndürmek için harekete geçti. Yanan evdeki eşyaları dışarı çıkartan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yanan yayla evini vatandaşlar söndürdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.