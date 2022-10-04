Yanan samanlar küle döndü 3. Sayfa Haberleri Yanan samanlar küle döndü Erzincan merkez Güllüce köyünde samanlar yanarak küle döndü. Yanan samanlar küle döndü ERZİNCAN - Erzincan merkez Güllüce köyünde samanlar yanarak küle döndü. Olay, merkeze bağlı Güllüce köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arazide çıka örtü yangını Ali İhsan Yayla'ya ait samanlara sıçradı. Toplu halde bulunan samanlar alev alarak yandı. Köydeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki konutlara sirayet etmeden kontrol altına aldı. Daha sonra söndürme ve soğutma çalışması yapılarak olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir Ali İhsan Su Erzincan 3. Sayfa Yerel Haberler

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