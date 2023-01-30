Yanan otomobili su kovalarıyla söndürmeye çalıştılar 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı. Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı. Vatandaşlar su kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Barış Bulvarında adliye arkasında meydana geldi. Park halindeki 06 BCA 570 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu aracın ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobili esnaf ve vatandaşlar bidonlarla söndürmeye çalışırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yanan aracın ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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