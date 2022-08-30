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Yanan otomobili film gibi izledi

3. Sayfa Haberleri

Yanan otomobili film gibi izledi

Adana'da bir otomobil caddede alev alev yanarken bir vatandaşın olanları film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Adana'da bir otomobil caddede alev alev yanarken bir vatandaşın olanları film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilin motor kısmından hareket halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücüsü otomobili sağa park edip yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ancak yangın tüpü yetersiz kalınca otomobildeki yangın büyüdü. Trafik tek taraflı olarak durdu. Bu sırada bir vatandaşın yanan otomobili film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ancak otomobilden geriye demir yığını kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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