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Yanan otomobilden, eşi ve çocuklarını çıkardı

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Yanan otomobilden, eşi ve çocuklarını çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilden sürücü, ailesini son anda dışarı çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilden sürücü, ailesini son anda dışarı çıkardı.

Titreyengöl Turizm Bölgesinde bir otelde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatil yapan Tahir Baş, eşi ve çocuklarını da yanına alarak otomobiliyle ilçe merkezine geldi. Tahir Baş'ın kullandığı 32 FA 177 plakalı otomobilden, Herdford Caddesinden Eski Hisar Mahallesine girdiği sırada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracı durduran Baş, eşi ve 2 küçük çocuğunu araçtan indirip uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ve su ile duman çıkan otomobile müdahalede bulundu. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu otomobilin motor bölümü tamamen yandı.

Tatil yaptıkları otelden Manavgat şehir merkezine geldiklerini belirten Tahir Baş "Yaklaşık 1 haftadır araç hiç çalışmadı. Otelde park halindeydi. Burada geldiğimizde aniden dumanlar çıkmaya başladı" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tatil 3. Sayfa Haberler

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