Yanan otomobil paniğe neden oldu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Ali Gülbahar yönetimindeki Tofaş marka 58 FZ 603 plakalı otomobilin seyir halinde olduğu sırada motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Gülbahar, dumanların çıktığı otomobili yol ortasında bırakarak aşağı indi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle müdahale edilen yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa