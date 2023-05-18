Yanan motosikleti söndürmek için kepçeyle üstüne toprak attılar
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Yanan motosikleti söndürmek için kepçeyle üstüne toprak attılar Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.
Yanan motosikleti söndürmek için kepçeyle üstüne toprak attılar
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde yanan motosiklet, çevrede bulunan kepçe operatörü tarafından üstüne toprak atılarak söndürülmeye çalışıldı.
Yangın, Nusaybin ilçesi Şehri-Med Sitesi karşısında fayans deposu olarak kullanılan arsada meydana geldi. Hayrettin A.'ya ait 47 NK 527 plakalı motosiklet, fayans deposunda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden alev alarak yanmaya başladı.
Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın esnasında bölgede bulunan bir kepçenin operatörü yanan motosikletin üzerine toprak atarak söndürmeye çalıştı.
Yangında motosikletten geriye iskeleti kalırken fayanslara bir bölümü sıcaktan kırılarak zarar gördü.