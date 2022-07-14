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Yanan evinde ailesinden sonra kuşlarını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanan evinde ailesinden sonra kuşlarını kurtardı Antalya'da bodrum katındaki bir dairede başlayan yangının dumanı bütün apartmanı sardı.

Yanan evinde ailesinden sonra kuşlarını kurtardı

ANTALYA - Antalya'da bodrum katındaki bir dairede başlayan yangının dumanı bütün apartmanı sardı. Yanan evin sahibi ailesini evden çıkardıktan sonra dumanların arasına dalarak kuşlarını çıkarttı.

Yangın, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bodrum kattaki dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odada başlayan yangının dumanının bütün apartmanı kısa sürede sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken vatandaşlarda 5 litrelik su şişeleri ile yangına müdahale ederek daire içerisindeki vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar arasında mahsur kalan aileyi ve apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Yanan evden ailesini kurtaran Metin Bozkurt dumanların arasına itfaiye erleri ile birlikte tekrar girerek beslediği kuşları çıkarttığı görüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

İtfaiye Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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