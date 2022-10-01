Yanan evi hortumla söndürmeye çalıştı

Adana'da iki katlı müstakil evde çıkan yangını bir kişi hortumla söndürmeye çalıştı. Elektrik kontağında çıkan arıza nedeniyle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, bir vatandaş itfaiye ekipleri gelene kadar bahçe hortumu ile alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı müstakil evin ikinci katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

BAHÇE HORTUMLU MÜDAHALE YANGINI BÜYÜTTÜ

Yangın kısa sürede büyüyüp tüm evi sararken, ev sahibi çocuklarını da alarak aşağı inip canını kurtardı. Bu arada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Bir kişi itfaiye ekibi gelene kadar bahçe hortumunu alarak yangını söndürmeye çalıştı ancak yangın büyüyerek devam etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangında eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi.