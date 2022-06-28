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Yanan eve ilk müdahaleyi bölgede görevli sulama ekibi yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanan eve ilk müdahaleyi bölgede görevli sulama ekibi yaptı

Denizli'de yaşlı bir kadına ait 2 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangına, ilk müdahaleyi bölgede görevli sulama ekipleri yaptı.

Denizli'de yaşlı bir kadına ait 2 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangına, ilk müdahaleyi bölgede görevli sulama ekipleri yaptı.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaşlı kadınına2 katı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerine bıraktığı alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İçeride bulunan yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sulama ekibi alevleri büyümeden söndürdü

Tam o esnada ağaç ve çim sulama görevi nedeniyle bölgede bulunan Merkezefendi Belediyesine ait sulama ekibi, dumanları fark eder etmez işini yarıda bırakıp hiç düşünmeden olay yerine geçti. Burada eve doğru yaklaşan sulama ekibi, alevlere hızla müdahale ederek kısa sürede büyümesini engelledi ve vatandaşlardan da büyük taktir topladı. Kısa süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izlerken, Aydem yetkilileri ise hızla bölgeye geçerek önlemlerini aldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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