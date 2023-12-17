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Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı

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Antalya'da çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu komşular kurtardı, anneanne ise itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ve anneanne hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni çocuğun çakmakla oynaması olabilir.

Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı

Dumandan etkilenen çocuklar ve anneanneleri kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Yangının şokunda olan bazı komşular gözyaşlarına hakim olamadı

ANTALYA - Antalya'da 7 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu yangını fark eden komşuları kurtardı, anneanneyi ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ile anneanneleri hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 5'inci katında başladı. Edinilen bilgiye göre, anne Cansu Y. dışarı çıktığı sırada oturduğu dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular evde bulunan Cansu Y'nin çocukları M. M. Y.ve M. S. Y. isimli çocukları dışarı çıkardı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı olduğu için evden çıkamayan anneanne Fatma Seher Y'yi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarıya çıkardı.

Komşuları gözyaşı döktü

Dumandan etkilenen anneanne ve torunlarının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın haberini duyup olay yerine koşan anne Cansu Y. de çocuklarının yanına geldi. Cansu Y., dumandan etkilenen çocukları ve anneanne kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Bu sırada komşulardan bazılarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının ilk belirlemelere göre çocuklardan birisinin çakmakla oynadığı sırada yorganın tutuşmasından dolayı çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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