Yanan çöp kutusunu vatandaşlar söndürdü
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Eskişehir'de içine sigara atılması sonucu alev alan plastik çöp kutusu çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Eskişehir'de içine sigara atılması sonucu alev alan plastik çöp kutusu çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir çöp kutusunda yangın çıktı. Sigara atılmasından dolayı çöplerin alev almasıyla çıktığı iddia edilen yangında plastik çöp kutusu zarar gördü. Yangının büyümeden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa