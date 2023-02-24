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Yanan çocuk parkı kullanılamaz hale geldi

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Yanan çocuk parkı kullanılamaz hale geldi Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen çocuk parkı yangında kullanılmaz hale geldi.

Yanan çocuk parkı kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı iddia edilen çocuk parkı yangında kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Rüzgarlı Bahçe Sokak'ta bulunan çocuk parkı alevler içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangını görmesi üzerine 112'e haber verildi İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevlerle kaplandı. Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı, kaydırak gibi oyun grupları kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, güvenlik güçleri yangının çıkış sebebinin tespiti için ve parkı yakan sahısların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne Bahçe 3. Sayfa Yerel Haberler

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