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Yanan araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Pazaryeri istikametinden Bozüyük istikametine doğru gitmekte olan I.K. idaresindeki 54 AAK 818 plakalı tırın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulundukları yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle Bilecik-Bozüyük yolu tek şeritli olarak trafiğe kapatılırken yangın söndürme çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Olayla ilgili olarak incelemenin devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Bilecik, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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