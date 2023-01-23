Yanan ahşap evden geriye enkazı kaldı

Bolu'da gece saatlerinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iki katlı ev yıkıldı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kındıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E.'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelerek yıkıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU