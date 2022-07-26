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Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Toprak'a ait ahırda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle samanların tutuştuğu yangın büyürken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Köpeğin ahıra koşarak havladığını gördüğünü söyleyen Bahri Kocabaş, "Köpek havlayarak, ahıra doğru gidiyordu. Ben de köpeğin havlamasından şüphelenerek, o yöne doğru gittim. Ahırdan dumanlar çıktığını gördüm, komşuya seslendim ve itfaiyeye haber verdik" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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