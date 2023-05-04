Yan yatan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada yan yatan traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kavak'ın (30) kullandığı 20 H 3681 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin aracın altından çıkarttığı sürücü, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DENİZLİ