Yan yatan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan otomobil ters istikamete savrulup takla attı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan otomobil ters istikamete savrulup takla attı. Yan yatarak durabilen otomobilin içinden sürücü ve yolcular yara almadan çıktı. Kaza,Mevlana Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket G. idaresindeki 41 YH 194 plakalı Volkswagen marka otomobil virajı alamayınca ters istikamete doğru takla atıp yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcular, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kimsenin burnu dahi kanamadı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı bir süreliğine yavaşlayan trafik, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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