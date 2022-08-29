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Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bulvar üzerinde seyir halinde olan L.V.'nin kullandığı 35 SAG 80 plakalı otomobil, kavşakta M.E. idaresindeki 45 TA 2431 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle maddi hasarın meydana geldiği araçlardan 45 plakalı otomobil yan yattı.

Araçta sıkışanları itfaiye kurtardı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yan yatan araçta sıkışına sürücü ve 2 yolcuyu kısa sürede kurtardı. Durumları iyi olan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan toplam 3 kişi tedavi altına alındı. Yolda önlem alan güvenlik güçleri ise trafiği bir süreliğine kontrollü olarak sağladı. Çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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