Yamaçtan kopan dev kaya otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçası seyir halindeki otomobil üzerine düştü, olayda araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçası seyir halindeki otomobil üzerine düştü, olayda araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erikli köyünde gece saat 22.00 sıralarında, Atakan Ekinci yönetimindeki 08 AVV 026 plakalı hafif ticari araç, Erikli köyü mevkiine geldiği sırada yamaçtan kopan dev kaya kütlesi otomobilin üzerine düştü. Otomobil büyük hasar alırken sürücü Atakan Ekinci ve eşi Seyhan Ekinci yaralandı. Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Ekinci Artvin 3. Sayfa Haberler

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