Yamaçtan kopan dev kaya köy yolunu ulaşıma kapattı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Güneşli köyünde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Heyelan anından yolda kimsenin olmaması faciayı önlerken, yol ulaşıma kapandı. Ekipler çalışmalarına başlarken, köy yolunun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa