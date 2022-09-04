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Yamaç paraşütü yaparken düştü

3. Sayfa Haberleri

Yamaç paraşütü yaparken düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen sporcu, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen sporcu, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepe'ye giden Yavuz E., buradan kalkış yaptıktan kısa süre sonra kırsal bir alana düştü. İhbar üzerine Kurtluca Mahallesi'ndeki bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ekipleri, Yavuz E.'yi yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi yapılan sporcu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz E.'nin bel ve boyun kısımlarında kırıklar olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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