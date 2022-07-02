Yamaç paraşütü pilotu ağaçta asılı kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yamaç paraşütü pilotu ağaçta asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yamaç paraşütü pilotu ağaçta asılı kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu inişe geçtiği sırada bölgede bulunan ağacın dallarına takılarak ağaçta asılı kaldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu inişe geçtiği sırada bölgede bulunan ağacın dallarına takılarak ağaçta asılı kaldı.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu U.T.K. dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'daki bin 700 metre yüksekteki pistten tekli uçuş yaptı. Uçuş rotasının sonu olan Belcekız Plajı pistine inmek isteyen yamaç paraşütü pilotu, piste yakın bir ağacın dallarına takılınca paraşütüyle birlikte ağaçta mahsur kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri mahsur kalan U.T.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma neticesinde yamaç paraşütü pilotu asılı kaldığı açtan kurtarıldı. U.T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title