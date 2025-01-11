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Yamaç Paraşütçüsü Dalgakırana Düştü, Yaralandı

Yamaç Paraşütçüsü Dalgakırana Düştü, Yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Ali G. rüzgarın etkisiyle dalgakıran taşlarının üzerine düştü. Yaralanan paraşütçü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karadeniz sahilinde uçuş yaparken rüzgarın etkisiyle dalgakıran taşların üzerine düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçakoca ilçesi Karadeniz sahilinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan Ali G., rüzgarın etkisiyle bir anda savrularak dalgakıranların üzerine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ali G. ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, paraşütçünün düştüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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