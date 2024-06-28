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Yalova ve İstanbul'da İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Suçlarından 2 Şüpheli Yakalandı

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Yalova ve İstanbul'da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. ve Y.K.'yi gözaltına aldı ve adli makamların talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına teslim etti.

Yalova ve İstanbul'da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen H.K.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma diğer bir çalışmasında ise Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçlarından 25 yıl hapis cezası verilen Y.K.'yi ise Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan H.K. ve Y.K. adli makamların talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma İstanbul Yalova Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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