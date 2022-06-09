Yalova ve Bursa'daki eş zamanlı tefecilik operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

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Yalova ve Bursa'daki eş zamanlı tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova ve Bursa'daki eş zamanlı tefecilik operasyonunda 1 tutuklama

Yalova ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 sanık hakkında adli kontrol kararı alınırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yüksek faizlerle para verdikleri kişilere senet imzalatan ve mağdur eden şebekeye yönelik operasyon düzenledi. 3 aylık teknik ve fizik takibin ardından Yalova ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda A.Ç, H.Ö Y.Ş, R.T ve K.E gözaltına alındı.

Yalova ve Bursa illerinin yanı sıra Bilecik ve Eskişehir'de de faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheliler 3 ayda 850 bin TL para verdikleri vatandaşlardan 3 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri bildirildi. Operasyonda şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 42 adet senet, 1 adet senet karnesi, 4 adet çek yaprağı, 15 adet alacak-verecek hesaplarının bulunduğu not kağıdı, 3 adet verilen paraların ve alınacak faizlerin tutulduğu not defteri, 1 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 7 adet cep telefonu ve simkart ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Mağdurlar arasında bir vatandaşın kanser olan eşinin tedavi masraflarını karşılamak için tefecilerden 40 bin TL para aldığı ve karşılığında ise çaresiz kalarak açık senette imza attığı öğrenildi.

Farklı illerden 21 mağdurun ifadesi sonrasında yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılardan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş., K.E. ve H.Ö. hakkında adli kontrol uygulandı, R.T. ise serbest bırakıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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