Yalova SGK İl Müdürlüğü avukatına silahlı saldırı

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında kurum tarafından icra edilen bir kişi, müdürlük avukatını tabancayla ağır şekilde yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H. (57), icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat'la (31) görüşmeye başladı. Çıkan tartışmada H.H tabancayla ateş ederek kurum avukatını yaraladı. Ağır yaralanan Polat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H., gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
