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Yalova Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama

Yalova Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama
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Yalova, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda silah ve cep telefonları ele geçirildi.

Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerinde yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince (KİBA) yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan RO-RO Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollardan organize olarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli olarak Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te 3 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli 9 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 152 adet 9 mm fişek, 1 adet şarjör, 1 adet dürbün, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I. E.K. ve S.K. isimli 8 şüpheli tutuklanarak Yalova Ceza İnfaz Kurumana teslim edildi. M.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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