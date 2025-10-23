Haberler

Yalova-İzmit yolunda tırda yangın paniği

Yalova-İzmit yolunda tırda yangın paniği
Güncelleme:
Yalova-İzmit kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, tırı yolun kenarına çekerek yangını önlemeye çalıştı.

Yalova-İzmit kara yolunda seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunun Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkiinde seyreden 16 BPL 167 plakalı konserve yüklü tırın dorsesinde aniden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden tır sürücüsü, aracını yolun kenarına çekti. Sürücü çekicinin de yangından etkilenmemesi için dorseyi ayırdı. Yangına olay yerine gelen Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü ve Yalova itfaiyeleri müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
