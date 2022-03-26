Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy, Otomobil, Kocaeli, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title