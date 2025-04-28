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Yalova - İzmit kara yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Yalova - İzmit kara yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı
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Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen zincirleme kazalarda 1 kişi hafif yaralanırken, toplamda 6 araç karıştı.

Yalova-İzmit kara yolunda peş peşe meydana gelen ve toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Atatürk Bulvarı kent istikameti mevkisinde peş peşe zincirleme kazalar meydana geldi. Aniden trafiğin sıkışması nedeniyle meydana gelen kazaların ilkinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki diğer kazada bu kez 3 otomobil birbirine girdi. Buradaki kazada ise yaralanan olmadı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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