Yalova-İzmit kara yolunda yaya kamyonete çarptı, öldü

Yalova-İzmit kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova-İzmit kara yolunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Ömer Uysal'a Yalova - İzmir Kara yolunda Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi mevkiinde yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada 77 ABK 196 plakalı kamyonet çarptı. Uysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye edilen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Uysal'ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA