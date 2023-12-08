Üye Girişi
Haberler

Yalova-İzmit kara yolunda yaya kamyonete çarptı, öldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yalova-İzmit kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova-İzmit kara yolunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Ömer Uysal'a Yalova - İzmir Kara yolunda Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi mevkiinde yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada 77 ABK 196 plakalı kamyonet çarptı. Uysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye edilen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Uysal'ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy Yalova Ömer Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title