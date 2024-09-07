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Yalova-İzmit Kara Yolunda Tehlikeli Yolculuk

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Yalova-İzmit kara yolunda bir anne çocuğunu kucağına alarak cipini sürdürdü. Hızlı bir şekilde araçları sollayan anne ve çocuk hem kendi hem de kara yolundaki insanlarını hayatlarını hiçe sayarak yolculuklarını gerçekleştirdi.

Yalova-İzmit kara yolunda bir anne çocuğunu kucağına alarak cipini sürdürdü. Hızlı bir şekilde araçları sollayan anne ve çocuk hem kendi hem de kara yolundaki insanlarını hayatlarını hiçe sayarak yolculuklarını gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, cip sürücüsü kadın, kucağına çocuğunu alarak yola çıktı. Yalova - İzmit kara yolunda ilerleyen anne ve çocuğu direksiyonda fark eden vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Yalova'dan Çiftlikköy istikametine giden anne ve çocuk yolculukları sırasında çok sayıda aracı da sollayarak geçmekten dahi çekinmedi. Yaşanan kural tanımaz yolculuk, cipin tehlikeli şekilde solladığı bir otomobilin sürücüsü tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Güvenlik 3-sayfa yalova trafik Güncel Yaşam Çocuk

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