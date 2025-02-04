Yalova-İzmit Kara Yolu'nda Maddi Hasarlı Kaza
Yalova-İzmit kara yolu üzerinde bir servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.
Yalova-İzmit kara yolu servis otobüsüyle otomobil çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden ve tersane işçilerini taşıyan 77 plakalı servis otobüsü aynı istikamette seyreden ve önüne manevra yapan 77 ACH 383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa