Yalova haberleri! Yalova'da saman yüklü tır altgeçide sıkıştı Yalova haberler... Yalova'da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplayamayınca altgeçitte sıkıştı. Yalova'da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplayamayınca altgeçitte sıkıştı. Alınan bilgiye göre, 77 ABN 809 plakalı tır sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi kavşağından dönerek Yalova-İzmit kara yolu altgeçidinden geçmeye çalıştı. Saman yüklü tırın yüksekliğini hesaplayamayan sürücü 4 metre 40 santim uyarısına rağmen altgeçide girdi. Tır üzerindeki yük nedeniyle dorse kısmından altgeçitte sıkışıp kaldı. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik önemli alırken yükleri boşaltılan tır altgeçitten çıkarıldı. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalova 3. Sayfa Haberler

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