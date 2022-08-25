Yalova haberi! Yalova'da simit tablasıyla bayılma numarası yapıp turistleri kandırdılar

Yalova haberler... Yalova'nın turizm ilçesi Termal'de simit tablasıyla bayılma numarası yaparak turistlerin duygularını sömüren ve paralarını alan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yalova'nın turizm ilçesi Termal'de simit tablasıyla bayılma numarası yaparak turistlerin duygularını sömüren ve paralarını alan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesini mesken tutan iki şüpheli farklı yerlerde 10'ar dakika arayla bayılma numarası yaptı. Simit tablalarını düşüren şüpheliler ilçeye tatile gelen turistlerin duygularını sömürerek paralarını aldı. Şüphelilerden biri Gökçedere Mahallesi'nde yol üzerinde yanından lüks araç geçtiği sırada bayılma numarası yaparak kendini yere attı. Simitleri yere dökülen şahsa lüks araç sahibi otomobilinden inerek yardım etti. Hasta olduğunu ve ailesini geçindirmekte zorluk çektiğini söyleyerek turistlerin duygularıyla oynayan şahsa vatandaşlar para yardımı yaptı.

Yaşanan olaydan kısa süre sonra bu kez Termal Kaplıca İşletmeleri'nde başka bir kişi simit tablasıyla kendini yere attı. Şahsın durumuna üzülen ve yardımına koşan vatandaşlar para yardımında bulundu. Şahsın durumuna acıyan bir kişi tüm simitlerine karşı 200 lira verdi.

Şüpheliye ilk müdahaleyi yapan kaplıcalardaki sağlık görevlisi, baygınlık numarası yapan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.

Bu sırada olay yerine gelen Termal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsı gözaltına aldı. Polis öte yandan diğer şüpheli şahsa da ulaşarak gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - YALOVA