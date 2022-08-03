Yalova haberi! Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı - Haberler

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Yalova haberi! Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı

Yalova haberi! Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı

Yalova 3. sayfa haberi: Yalova'da bir kadının giyim mağazasının önünde bulunan çiçeği çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yalova'da bir kadının giyim mağazasının önünde bulunan çiçeği çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Sokak'ta bulunan giyim dükkanı sahibi iş yerini kapattı. Ertesi sabah işe gelen işletmeci dükkanın önünde 2 yıldır saksı içinde bulunan kaktüsünü göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. İşletmeci incelemesinde çiçeğini bir kadının çaldığını gördü. Duruma tepki gösteren mağaza sahibi yaşanan durumu sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde çiçeği fark eden kadının bir süre kaktüsü inceledikten sonra bir parça kopardığı gözüküyor. Ardından bölgeden uzaklaşan kadın 10 dakika sonra yeniden mağazanın önüne gelerek kaktüsü alıp dükkanın önünden ayrılıyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

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