Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın tırın altında kaldı 3. Sayfa Haberleri Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın tırın altında kaldıYALOVA Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın tırın altında kaldı YALOVA Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı kadına bir zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeye koyulan ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan Yalova 3. Sayfa Haberler

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